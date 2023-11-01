Мужчина забыл о существовании жены и сына после аварии

В Великобритании мужчина очнулся после комы и забыл о существовании семьи

Житель Великобритании попал в аварию и забыл жену и детей. Об этом сообщает Daily Mirror.

49-летний Мохамед Мао из Лондона попал под колеса 19 февраля вместе с двумя сыновьями — восьмилетним Мустафой и 11-летним Ахмедом. Их сбил автомобиль, когда они переходили дорогу. Отец получил травму головы и перелом бедра, а его старший сын — повреждение печени и рваные раны на шее. Младший сын пострадал сильнее всего, спасти его не удалось.

В связи с тяжестью полученных травм Мао ввели в состояние искусственной комы. Ему потребовалось несколько хирургических операций. Когда спустя два месяца он очнулся от комы, то не помнил, что с ним произошло. Более того, мужчина забыл о существовании своей семьи и разучился разговаривать.

В течение нескольких недель Мао занимался со специалистами, а после восстановления речи и памяти врачи сообщили ему, что его младшего сына уже нет в живых.

Мне было очень плохо, я не мог как следует соображать, но чувствовал себя очень плохо. Я чувствовал себя виноватым. Думал, что это произошло потому, что я забрал его из дома в тот день Мохамед Мао

Мао долгое время горевал, однако справиться с потерей ему помогла вера. Он принял случившееся и теперь понимает, что не мог ничего изменить. «Это была наша судьба», — утверждает он.

Члены семьи планируют в скором времени переехать на новое место жительства, так как дом, в котором они живут сейчас, напоминает им о Мустафе.

Ранее сообщалось, что женщина ударилась головой во время секса и лишилась воспоминаний за последние пять лет. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга.

