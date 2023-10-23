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05:16, 23 октября 2023Из жизни

Женщина занялась сексом с мужем и забыла пять лет жизни

Фото: We-Vibe Toys / Unsplash

Женщина ударилась головой во время секса и лишилась воспоминаний за последние пять лет. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на выпуск австралийского подкаста о сексе The Hook Up Podcast.

Анонимная слушательница рассказала ведущим, что однажды снимала эротическое видео с мужем и так увлеклась процессом, что сильно ударилась головой о железное изголовье кровати. Она ненадолго потеряла сознание, а когда очнулась, то не могла понять, что происходит, и где она находится.

Женщина обратилась за помощью в пункт неотложной помощи, где ей диагностировали сотрясение мозга. Она призналась, что следующие 36 часов страдала от амнезии: не могла вспомнить ничего из случившегося за последние пять лет. Вскоре ее память восстановилась, но большой порез на голове и огромная шишка еще долго заживали.

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Отвечая на вопросы ведущих, слушательница призналась, что во время случившегося они занимались сексом в позе «обратная наездница»: мужчина лежал на спине, а женщина была сверху, повернувшись к нему спиной.

Ранее сообщалось, что поза «обратная наездница» считается самой травмоопасной для мужчин. Хирург Каран Раджан отметил, что, занимаясь сексом таким образом, мужчина сильнее всего рискует получить перелом пениса.

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      Екатерина Лобанова
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