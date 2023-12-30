Перронный автобус с российскими туристами попал в ДТП в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Российские пассажиры попали в аварию в автобусе в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Перронный автобус с российскими туристами из Москвы попал в ДТП в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Mash.

Известно, что пассажиры прибыли в аэропорт Египта «Боингом 777» авиакомпании «Южный ветер» в 10:26 по московскому времени. Основная версия аварии — водитель не справился с управлением.

В момент случившегося в транспортном средстве находились дети. При этом уточняется, что предварительно обошлось без травм. В то же время сотрудники аэропорта запрещали людям вести съемку происшествия.

Ранее было раскрыто количество встречающих Новый год на борту самолетов россиян. Так, по данным «Известий», в воздушном пространстве России в момент боя курантов запланированы полеты 105 воздушных судов — 42 отечественных перевозчиков и 63 иностранных.