Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:36, 30 декабря 2023Россия

Москалькова потребовала от международных органов осудить удар по Белгороду

Омбудсмен Москалькова призвала международные органы осудить удар по Белгороду

Фото: Pavel Kashaev, Павел Ка / Global Look Press

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова потребовала от международных органов осудить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду и принять меры к недопущению подобного. Об этом сообщает ТАСС.

Омбудсмен назвала удар ВСУ высшим проявлением цинизма и грубейшим нарушением прав человека. Она подчеркнула, что призвала «осудить этот беспрецедентный факт нарушения международного гуманитарного права».

30 декабря ВСУ атаковали центр Белгорода. Из-за произошедшего пострадали 108 человек, еще 14 жителей города спасти не удалось. Одним из последствий обстрела стало повреждение дома правительства Белгородской области. После этого вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что обстрел Белгорода ВСУ является еще одним подтверждением невозможности переговоров с Киевом.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Киев пообещал выдвинуть России ультиматум. Что еще советник офиса Зеленского сказал о переговорах с Москвой?

      Раскрыт заработок хакеров

      Москалькова потребовала от международных органов осудить удар по Белгороду

      Киселев назвал смерть Соколова невосполнимой утратой

      Медведев высказался об ударе ВСУ по Белгороду

      В Госдуме высказались о переговорах с Украиной после атаки на Белгород

      В результате атаки ВСУ на Белгород погибли трое детей

      В Белгороде отменили массовые мероприятия после обстрелов

      Умер публицист Соколов

      Медведева упрекнула Тутберидзе во лжи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости