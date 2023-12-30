Москалькова потребовала от международных органов осудить удар по Белгороду

Омбудсмен Москалькова призвала международные органы осудить удар по Белгороду

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова потребовала от международных органов осудить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду и принять меры к недопущению подобного. Об этом сообщает ТАСС.

Омбудсмен назвала удар ВСУ высшим проявлением цинизма и грубейшим нарушением прав человека. Она подчеркнула, что призвала «осудить этот беспрецедентный факт нарушения международного гуманитарного права».

30 декабря ВСУ атаковали центр Белгорода. Из-за произошедшего пострадали 108 человек, еще 14 жителей города спасти не удалось. Одним из последствий обстрела стало повреждение дома правительства Белгородской области. После этого вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что обстрел Белгорода ВСУ является еще одним подтверждением невозможности переговоров с Киевом.