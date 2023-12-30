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21:11, 30 декабря 2023Россия

В Госдуме высказались о переговорах с Украиной после атаки на Белгород

Толстой: атака ВСУ на Белгород подтверждает невозможность переговоров с Украиной

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Обстрел Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) является еще одним подтверждением невозможности переговоров с Киевом, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале.

Он пожелал всем жителям города и губернатору региона Вячеславу Гладкову сил и мужества. «Расплата за невинных женщин и детей, погибших сегодня в центре Белгорода, придет. И будет суровой, особенно для тех, кто уже десять лет стреляет в мирных русских людей», — пообещал политик.

30 декабря, в субботу, ВСУ атаковали центр Белгорода. В результате обстрела пострадали 108 человек, еще 14 жителей города спасти не удалось.

МИД России назвал произошедшее очередным циничным и кровавым преступлением Киева. По словам ведомства, к атаке причастны консультанты из Лондона и Вашингтона.

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      Марина Совина
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