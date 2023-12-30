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20:40, 30 декабря 2023Мир

МИД России призвал международные структуры осудить удары ВСУ по Белгороду

МИД России: Лондон и Вашингтон причастны к совершению преступлений Киева

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород является очередным циничным и кровавым преступлением Киева, к которому причастны консультанты из Лондона и Вашингтона. Об этом заявило Министерство иностранных дел России в своем Telegram-канале.

«К организации этого теракта непосредственно причастны британские и американские консультанты, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений. Ответственность за него также несут страны Европейского союза, упрямо и безответственно продолжающие накачивать украинскую правящую клику вооружениями», — прокомментировало произошедшее российское дипведомство.

В МИД России призвали ответственные правительства и международные структуры осудить удары украинской армии по Белгороду и публично дистанцироваться от киевского режима.

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Министерство подчеркнуло, что Киев использовал при обстреле кассетные боеприпасы, чтобы увеличить потери от атаки. Кроме того, ВСУ целенаправленно обстреляли места массового скопления мирных жителей, многими из которых являлись семьи с детьми.

Представители ведомства также сообщили, что теракт в Белгороде станет предметом разбирательства в Совбезе ООН и пообещали, что все организаторы и исполнители этого и других преступлений Киева понесут неотвратимое наказание. В частности, Совет Безопасности рассмотрит вопрос об использовании ВСУ запрещенных в большинстве стран мира кассетных боеприпасов для нанесения ударов по мирным жителям, а также поставщиков этого оружия.

30 декабря ВСУ атаковали центр Белгорода. Из-за произошедшего пострадали 108 человек, еще 14 жителей города спасти не удалось. Одним из последствий обстрела стало повреждение дома правительства Белгородской области.

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      Александр Курбатов
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