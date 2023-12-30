МИД России: Лондон и Вашингтон причастны к совершению преступлений Киева

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород является очередным циничным и кровавым преступлением Киева, к которому причастны консультанты из Лондона и Вашингтона. Об этом заявило Министерство иностранных дел России в своем Telegram-канале.

«К организации этого теракта непосредственно причастны британские и американские консультанты, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений. Ответственность за него также несут страны Европейского союза, упрямо и безответственно продолжающие накачивать украинскую правящую клику вооружениями», — прокомментировало произошедшее российское дипведомство.

В МИД России призвали ответственные правительства и международные структуры осудить удары украинской армии по Белгороду и публично дистанцироваться от киевского режима.

Министерство подчеркнуло, что Киев использовал при обстреле кассетные боеприпасы, чтобы увеличить потери от атаки. Кроме того, ВСУ целенаправленно обстреляли места массового скопления мирных жителей, многими из которых являлись семьи с детьми.

Представители ведомства также сообщили, что теракт в Белгороде станет предметом разбирательства в Совбезе ООН и пообещали, что все организаторы и исполнители этого и других преступлений Киева понесут неотвратимое наказание. В частности, Совет Безопасности рассмотрит вопрос об использовании ВСУ запрещенных в большинстве стран мира кассетных боеприпасов для нанесения ударов по мирным жителям, а также поставщиков этого оружия.

30 декабря ВСУ атаковали центр Белгорода. Из-за произошедшего пострадали 108 человек, еще 14 жителей города спасти не удалось. Одним из последствий обстрела стало повреждение дома правительства Белгородской области.