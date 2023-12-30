В результате обстрела поврежден дом правительства Белгородской области

РИА Новости: после удара в доме правительства Белгородской области выбиты стекла

Дом правительства Белгородской области в центре города поврежден в результате обстрела. В нем выбиты стекла и повреждены оконные рамы, передает РИА Новости.

Также повреждено находящееся напротив здание медицинского колледжа, а в гостинице «Белгород», находящейся рядом, выбиты стекла на первом этаже .

По данным МЧС, не удалось спасти десять человек, еще 45 получили ранения различной степени тяжести. Ликвидированы десять возгораний, начавшихся после удара, информация о последствиях уточняется.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о запуске в городе единой горячей линии для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин проинформирован об обстреле. В Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко и группа МЧС.

Накануне, 29 декабря, был нанесен ракетный удар по Киеву, Харькову, Львову, Одессе и другим городам Украины.