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17:30, 30 декабря 2023Россия

Путину доложили об обстреле Белгорода

Песков: Путину доложили об обстреле Белгорода, в город вылетел министр Мурашко

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президенту России Владимиру Путину доложили об обстреле Белгорода днем 30 декабря со стороны ВСУ, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Кроме того, Песков сообщил, что по поручению главы государства в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко и группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим.

Вооруженные силы Украины днем 30 декабря обстреляли центр Белгорода. Под обстрел попал в том числе жилой сектор.

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      Антон Похиляк
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