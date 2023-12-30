Песков: Путину доложили об обстреле Белгорода, в город вылетел министр Мурашко

Президенту России Владимиру Путину доложили об обстреле Белгорода днем 30 декабря со стороны ВСУ, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Кроме того, Песков сообщил, что по поручению главы государства в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко и группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим.

Вооруженные силы Украины днем 30 декабря обстреляли центр Белгорода. Под обстрел попал в том числе жилой сектор.