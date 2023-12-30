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17:00, 30 декабря 2023Россия

До десяти выросло число погибших при обстреле Белгорода

МЧС: число погибших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ выросло до 10 человек

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Число погибших при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до 10 человек, среди них один ребенок, сообщило МЧС России в Telegram.

Также пострадало 45 человек, среди них четверо детей. Дальнейшая информация уточняется, добавили в МЧС.

В предыдущих данных сообщалось о шести погибших и еще 24 раненных.

Крупный обстрел Белгорода произошел днем 30 декабря. В городе была запущена сирена ракетной опасности, местных жителей призывали спуститься в укрытие. На данный момент зафиксирован отбой тревоги.

Прилет одной из ракет в центр Белгорода попал на видео. На кадрах с видеорегистратора автомобиля виден удар по одной из улиц. После взрыва на месте попадания ракеты образовался столп дыма.

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      Антон Похиляк
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