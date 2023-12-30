До десяти выросло число погибших при обстреле Белгорода

МЧС: число погибших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ выросло до 10 человек

Число погибших при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до 10 человек, среди них один ребенок, сообщило МЧС России в Telegram.

Также пострадало 45 человек, среди них четверо детей. Дальнейшая информация уточняется, добавили в МЧС.

В предыдущих данных сообщалось о шести погибших и еще 24 раненных.

Крупный обстрел Белгорода произошел днем 30 декабря. В городе была запущена сирена ракетной опасности, местных жителей призывали спуститься в укрытие. На данный момент зафиксирован отбой тревоги.

Прилет одной из ракет в центр Белгорода попал на видео. На кадрах с видеорегистратора автомобиля виден удар по одной из улиц. После взрыва на месте попадания ракеты образовался столп дыма.