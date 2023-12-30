Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:41, 30 декабря 2023Россия

Прилет одной из ракет в центр Белгорода попал на видео

В сети опубликованы кадры прилета одной из ракет в центр Белгорода

Во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода граждане засняли момент прилета одной из ракет в центр города. Видео опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах с видеорегистратора автомобиля виден удар по одной из улиц Белгорода. После взрыва на месте попадания ракеты образовался столп дыма.

В результате обстрела в городе продолжаются пожары. Пострадало не менее 30 человек. В том числе снаряды попали в городскую елку у здания правительства области. Местные власти намерены ввести режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий обстрела.

Накануне, 29 декабря, Россия нанесла массированный удар по Киеву, Харькову, Львову, Одессе и другим городам Украины. Украинские власти сообщают о гибели более 30 человек, пострадали более ста человек, разбор завалов продолжается. Россия обвиняет в гибели мирных жителей работу украинского ПВО.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ВСУ обстреляли центр Белгорода. Погибли 10 человек, десятки пострадали

      До десяти выросло число погибших при обстреле Белгорода

      В Киеве предложили России готовиться к выполнению ультиматума

      Экстренные службы уточнили число пострадавших после обстрела Белгорода

      Раскрыты чудо-смартфоны

      Тренер назвала лучшие домашние упражнения в новогодние праздники

      Обнародованы данные о защищающей человечество от угроз армии «добрых» хакеров

      Прилет одной из ракет в центр Белгорода попал на видео

      Патриарх Кирилл выразил соболезнования семье Легойды

      Астрономы обнаружили новый миллисекундный пульсар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости