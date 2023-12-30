Прилет одной из ракет в центр Белгорода попал на видео

В сети опубликованы кадры прилета одной из ракет в центр Белгорода

Во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода граждане засняли момент прилета одной из ракет в центр города. Видео опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах с видеорегистратора автомобиля виден удар по одной из улиц Белгорода. После взрыва на месте попадания ракеты образовался столп дыма.

В результате обстрела в городе продолжаются пожары. Пострадало не менее 30 человек. В том числе снаряды попали в городскую елку у здания правительства области. Местные власти намерены ввести режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий обстрела.

Накануне, 29 декабря, Россия нанесла массированный удар по Киеву, Харькову, Львову, Одессе и другим городам Украины. Украинские власти сообщают о гибели более 30 человек, пострадали более ста человек, разбор завалов продолжается. Россия обвиняет в гибели мирных жителей работу украинского ПВО.

