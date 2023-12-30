«Трудно представить больший цинизм» Россия обвинила украинскую ПВО в гибели мирных жителей во время ракетного удара

Небензя: если бы не силы ПВО ВСУ, жертв среди мирных жителей не оказалось бы

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ответ на обвинения в адрес России в ударах по гражданским объектам на Украине заявил, что причиной гибели мирных жителей стала украинская система противовоздушной обороны (ПВО). Взаимные выпады дипломатов последовали за массированными ракетными ударами ВС РФ по целям на украинской территории.

На заседании Совета безопасности ООН постпред Великобритании Барбара Вудворд заявила об ответственности России, указав, что жертв среди гражданских было бы больше, если бы не система ПВО, которую Украина получает от международного сообщества.

Небензя в ответ назвал такое утверждение циничным, посчитав, что украинские ракеты, промахнувшись или сбившись с курса, падают на жилые дома и мирные объекты, и призвал Великобританию прекратить поставки Киеву ракет для ПВО.

Трудно представить больший цинизм. Если бы не работа украинской ПВО, то жертв среди мирных жителей просто бы не было Василий Небензя постоянный представитель России при ООН

Постпред также обвинил Украину в нарушении международного гуманитарного права, что, по его утверждению, также повлекло гибель украинцев. При этом он признал, что Воздушно-космические силы России нанесли массированный удар по «военным объектам по всей Украине».

Небензя заявил, что мирным жителям Украины ничего не угрожает

Постпред на заседании Совбеза ООН также озвучил задачу России на Украине. По его словам, Москва пытается не дать властям республики «окончательно уничтожить свой народ». В свою очередь, мирным украинцам, украинскому языку и украинской культуре ничто не угрожает.

Фото: Joint Forces Operation / Handout / Reuters

«Спецоперация направлена не против них, а против преступного киевского режима, не пожелавшего закончить войну против своих же сограждан на Донбассе. [Президент Украины Владимир] Зеленский и его клика сделали свой преступный выбор, причем за всех граждан Украины. Наша задача теперь — не дать ему окончательно уничтожить свой народ», — высказался Небензя, добавив, что «время властей в Киеве стремительно истекает».

Удар по целям на Украине назвали ответом на атаку корабля «Новочеркасск»

Массированный удар был нанесен по Киеву, Харькову, Львову, Одессе и другим городам Украины утром в пятницу, 29 декабря. Минобороны РФ утверждало, что были атакованы критически важные объекты: военный завод в Киеве и порт в Одессе. Сообщается о погибших и раненых. Мэр Киева Виталий Кличко, в частности, сообщал, что три человека находятся под завалами в складском помещении, поврежденном обломками ракеты в Шевченковском районе.

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Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что украинские военнослужащие давно не видели на своих мониторах такого количества целей единовременно. По его словам, Москва запускала «все, кроме "Калибров"», в частности, «Кинжал», С-300, крылатые и баллистические ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32.

Мониторы отображали цели практически на всем воздушном пространстве, во всех областях и на всех направлениях Юрий Игнат спикер ВВС Украины

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «Лентой.ру» предположил, что удары по Украине стали ответом России на атаку большого десантного корабля «Новочеркасск» 26 декабря в порту Феодосии.