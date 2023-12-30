Небензя заявил об истекающем у властей Украины времени
Время властей в Киеве стремительно истекает, мирным же украинцам, украинскому языку и культуре ничего не угрожает, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, Москва никогда не отказывалась от политико-дипломатических инструментов разрешения украинского кризиса. Он напомнил, что РФ в 2022 году предлагала украинскому руководству «сохранить свою территориальную целостность (разумеется, без Крыма, еще в 2014 году решившего стать частью России) и жизни сотен тысяч своих граждан».
«Это был прекрасный вариант для Украины, на днях признал украинский переговорщик Александр Чалый», — подчеркнул он.
Ранее Небензя заявил, что 75 процентов украинцев готовы сменить гражданство из-за мобилизации.