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04:26, 30 декабря 2023Мир

Небензя заявил об истекающем у властей Украины времени

Небензя: время властей в Киеве истекает, но для мирных украинцев угрозы нет
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Время властей в Киеве стремительно истекает, мирным же украинцам, украинскому языку и культуре ничего не угрожает, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Москва никогда не отказывалась от политико-дипломатических инструментов разрешения украинского кризиса. Он напомнил, что РФ в 2022 году предлагала украинскому руководству «сохранить свою территориальную целостность (разумеется, без Крыма, еще в 2014 году решившего стать частью России) и жизни сотен тысяч своих граждан».

«Это был прекрасный вариант для Украины, на днях признал украинский переговорщик Александр Чалый», — подчеркнул он.

Ранее Небензя заявил, что 75 процентов украинцев готовы сменить гражданство из-за мобилизации.

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      Марина Совина
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