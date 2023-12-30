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03:24, 30 декабря 2023Мир

Небензя рассказал о желании украинцев отказаться от гражданства

Небензя: 75 процентов украинцев готовы сменить гражданство из-за мобилизации
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Три четверти украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы не быть мобилизованными в армию, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, украинцы понимают, что власти Киева их предали. Небензя отметил, что мужчин на Украине «приносят в жертву» в угоду целям Запада, и чтобы коррупционеры оставлись у власти.

«Недавние исследования это подтверждают: 75 процентов украинцев готовы сменить гражданство, чтобы не быть мобилизованными. Эти тенденции наглядно демонстрирует паническая активность тех жителей страны, кто успел выехать за рубеж», — рассказал он о желании населения.

Ранее Кабмин Украины внес в Раду законопроект о мобилизации, текст документа пока не опубликован.

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      Марина Совина
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