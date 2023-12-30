Небензя: 75 процентов украинцев готовы сменить гражданство из-за мобилизации

Три четверти украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы не быть мобилизованными в армию, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, украинцы понимают, что власти Киева их предали. Небензя отметил, что мужчин на Украине «приносят в жертву» в угоду целям Запада, и чтобы коррупционеры оставлись у власти.

«Недавние исследования это подтверждают: 75 процентов украинцев готовы сменить гражданство, чтобы не быть мобилизованными. Эти тенденции наглядно демонстрирует паническая активность тех жителей страны, кто успел выехать за рубеж», — рассказал он о желании населения.

Ранее Кабмин Украины внес в Раду законопроект о мобилизации, текст документа пока не опубликован.

