Небензя обвинил систему ПВО Украины в гибели мирных жителей

Небензя: если бы не украинская ПВО, жертв среди мирных жителей бы не было

Если бы не работа украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), жертв среди мирных жителей Украины не было, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), промахнувшись или сбившись с курса, падают на жилые дома и мирные объекты.

«Если бы не работа украинской ПВО, то жертв среди мирных жителей просто бы не было», — указал он.

Ранее сообщалось, что ВСУ несут серьезные потери из-за необычной тактики российских войск, которая заключается в нанесении двойных ударов по военным целям. Американские журналисты писали, что удары по позициям ВСУ и иным целям наносятся в том числе и ракетами комплекса типа «Искандер-М», производство снарядов для которого увеличилось в несколько раз.