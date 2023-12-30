Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:56, 30 декабря 2023Мир

Небензя обвинил систему ПВО Украины в гибели мирных жителей

Небензя: если бы не украинская ПВО, жертв среди мирных жителей бы не было
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Если бы не работа украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), жертв среди мирных жителей Украины не было, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), промахнувшись или сбившись с курса, падают на жилые дома и мирные объекты.

«Если бы не работа украинской ПВО, то жертв среди мирных жителей просто бы не было», — указал он.

Ранее сообщалось, что ВСУ несут серьезные потери из-за необычной тактики российских войск, которая заключается в нанесении двойных ударов по военным целям. Американские журналисты писали, что удары по позициям ВСУ и иным целям наносятся в том числе и ракетами комплекса типа «Искандер-М», производство снарядов для которого увеличилось в несколько раз.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Подполье Николаева уточнило цели российских ударов по Украине

      Раскрыты самые продаваемые игры для PlayStation

      Небензя заявил об истекающем у властей Украины времени

      В США обвинили Зеленского в разрушающем Украину «примитивном мышлении»

      Небензя обвинил систему ПВО Украины в гибели мирных жителей

      В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве отца Легойды

      Украинцев предупредили о риске попасть в военкомат за гуляния в новогоднюю ночь

      Выступления Киркорова и Лолиты на «Зимнем Show» 1 января отменили

      Небензя рассказал о желании украинцев отказаться от гражданства

      Посол России оценил реакцию США на ракетные удары по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости