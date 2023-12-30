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16:47, 30 декабря 2023Россия

Экстренные службы уточнили число пострадавших после обстрела Белгорода

РИА: после обстрела ВСУ центра Белгорода шесть человек погибли и 24 ранены

Фото: Пресс-служба Губернатора Белгородской области / ТАСС

После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) центра Белгорода шесть человек погибли и еще 24 ранены. Данные о числе пострадавших уточнили экстренные службы, пишет РИА Новости.

Сообщается, что незадолго до этого экстренные службы сообщали о пяти погибших и 25 раненых.

В субботу, 30 декабря, центр Белгорода подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Под огонь, в частности, попала Соборная площадь в центре города. Среди погибших как минимум двое детей.

На фоне произошедшего обстрела, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал Запад прекратить помогать Украине. Он утверждает, что западные страны должны прекратить «подзадоривать украинцев».

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      Александр Курбатов
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