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16:30, 30 декабря 2023Россия

В России отреагировали на новый обстрел Белгорода со стороны ВСУ

Сенатор Карасин призвал Запад прекратить помогать ВСУ после обстрела Белгорода

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал Запад прекратить помогать Украине. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на новый обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мне трудно судить, чем руководствовались ВСУ, нанося удары по мирным городам России. Но кроме возмущения, гнева и желания нарастить наши усилия для достижения победы над этим преступным режимом, ничего другого сказать нельзя», — заявил сенатор.

По мнению Карасина, западные страны должны прекратить «подзадоривать украинцев».

«Надо перейти к здравому смыслу, как это потихоньку начинают делать некоторые политики в Европе. Их мало пока, но процесс начался. Подбадривать нынешнее украинское командование к злоупотреблению натовской техникой — это очень прискорбное для мирового сообщество дело. О нашей реакции я уже не говорю», — заключил он.

Центр Белгорода днем 30 декабря подвергся новому обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Снаряды попали в жилые дома. Информация о пострадавших уточняется. Вечером 29 декабря Белгород также подвергся массированной ракетной атаке ВСУ.

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