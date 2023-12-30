В России отреагировали на новый обстрел Белгорода со стороны ВСУ

Сенатор Карасин призвал Запад прекратить помогать ВСУ после обстрела Белгорода

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал Запад прекратить помогать Украине. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на новый обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мне трудно судить, чем руководствовались ВСУ, нанося удары по мирным городам России. Но кроме возмущения, гнева и желания нарастить наши усилия для достижения победы над этим преступным режимом, ничего другого сказать нельзя», — заявил сенатор.

По мнению Карасина, западные страны должны прекратить «подзадоривать украинцев».

«Надо перейти к здравому смыслу, как это потихоньку начинают делать некоторые политики в Европе. Их мало пока, но процесс начался. Подбадривать нынешнее украинское командование к злоупотреблению натовской техникой — это очень прискорбное для мирового сообщество дело. О нашей реакции я уже не говорю», — заключил он.

Центр Белгорода днем 30 декабря подвергся новому обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Снаряды попали в жилые дома. Информация о пострадавших уточняется. Вечером 29 декабря Белгород также подвергся массированной ракетной атаке ВСУ.

