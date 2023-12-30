Врач рассказала о способе избежать похмелья

Врач Шашкова назвала мифом мнение о вреде от понижения градуса алкоголя

Избежать похмелья после новогоднего застолья поможет умеренность в алкоголе, а также большое количество воды и еды. Также следует обращать внимание на качество алкоголя, покупаемого к празднику. О таких рекомендациях «Ленте.ру» рассказала врач-терапевт, кардиолог медицинской компании «ЛабКвест» и «Q-Клиники» Ольга Шашкова.

«Похмелье — совокупность симптомов, связанных с воздействием на организм этанола, главного компонента любого алкоголя. Помимо этанола свою лепту в похмельный синдром вносят вещества, известные как конгенеры. Именно они отвечают за вкус и аромат напитков. Считается, что большое количество конгенеров приводит к более тяжелому похмелью. Меньше всего таких веществ содержит водка, светлое пиво и белое вино. "Чемпионы" по конгенерам: ром, бренди, красное вино, текила, коньяк и виски», — рассказала врач.

Тем не менее, количество конгенеров, по словам Шашковой, не является основным показателем, влияющим на тяжесть похмелья. Главными факторами остаются скорость употребления и количество выпитого.

Если количество этанола избыточно, то организму все равно, что именно было его источником — виски 20-летней выдержки или бокал пива после рюмки водки. По этой причине мнение о том, что «градус понижать нельзя» — всего лишь миф Ольга Шашкова врач-терапевт

Со скоростью опьянения, как заметила медик, все немного сложнее. На нее может влиять как сам человек, закусывая или употребляя алкоголь без перерыва, так и комбинация определенных напитков. В этом случае, по мнению Шашковой, лучше избегать смешивания напитков с газированными напитками, которые ускоряют всасывание этанола.

«Вместе с "чистыми" напитками на новогоднем столе могут присутствовать коктейли. Контролировать степень опьянения с ними сложнее — дополнительные ингредиенты в их составе зачастую маскируют крепость алкоголя сладостью, горечью и терпкостью, — предупредила врач. — Пить алкоголь нужно умеренно и не торопясь, сопровождая его едой и большим количеством воды. "Умеренно" для всех разное и, как правило, выясняется с опытом».

Также при покупке алкоголя Шашкова рекомендовала ориентироваться на качество, а не на количество: в большинстве случаев дорогое спиртное вкуснее, а его меньший объем естественным образом замедляет скорость употребления.

Ранее сообщалось, что в 2024 году цены на тихие импортные вина в России вырастут на 65 рублей, а на игристые — на 85 рублей. Это связано с увеличением акцизов на алкоголь.