Россиян предупредили о подорожании импортных вин в 2024 году

Эксперт Липилин: в 2024 году импортные игристые вина подорожают на 85 рублей

В следующем году цены на тихие импортные вина в России вырастут на 65 рублей, а на игристые — на 85 рублей. Об этом рассказал «Известиям» исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

Подорожание вызвано увеличением акцизов на алкоголь в 2024 году. По словам эксперта, в пересчете на стоимость бутылки цены на тихие вина поднимутся на 55–56 рублей, на игристые — примерно на 78 рублей. К этой цене добавляется НДС, который платится на таможне, соответственно, это еще 20 процентов разницы между стоимостью до повышения акциза и после, объяснил он.

Липилин отметил, что сильнее всего изменение цен заметят люди, покупающие недорогое вино — на конечной стоимости вин стоимостью 300–400 рублей повышение составит треть или четверть. При этом покупатели алкоголя за 2-2,5 тысячи рублей подорожания не заметят.

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об увеличении акцизов на вино 17 ноября. С 1 мая 2024 года ставка акциза на тихие напитки вырастет с 34 до 108 рублей, а на игристые — с 45 до 141 рубля за литр.

Отечественные производители надеются, что правительство подготовит поправки в закон, которые предусмотрят компенсации возросших трат. Это позволит не повышать цены и сделает российские вина более конкурентными.