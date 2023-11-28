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14:40, 28 ноября 2023Экономика

Российские виноделы увидели позитив в растущих акцизах на алкоголь

Глава «Абрау-Дюрсо» Титов увидел позитив в росте акцизов на импортный алкоголь

Фото: Big Dodzy / Unsplash

Российские виноделы видят позитив в трехкратном росте акцизов на импортный алкоголь. Об этом заявил глава группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов, его слова приводит НСН.

17 ноября Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об увеличении акцизов на вино. С 1 мая 2024 года ставка акциза на тихие напитки вырастет с 34 до 108 рублей, а на игристые — с 45 до 141 рубля за литр.

Отечественные производители ждут, что правительство подготовит поправки в закон, которые предусмотрят компенсации возросших трат. Это позволит не повышать цены и сделает российские вина более конкурентными, пояснил Титов.

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«Поэтому для российских виноделов это увеличение только в плюс, оно будет отражаться в полной мере на импортном вине даже из тех стран, которые не облагаются импортными пошлинами. Это ставит российских виноделов в достаточно хорошую конкурентную позицию», — заявил глава «Абрау-Дюрсо».

Летом 2023 года власти приняли решение увеличить пошлины на импортные вина из недружественных стран почти в полтора раза. Эти меры объяснили «контрсанкциями» в ответ на действия западных государств. Как заявили в Минфине, идея прорабатывалась «для защиты отечественных производителей» и главным в работе была необходимость не допустить значимого роста цен для потребителей.

Представители рынка предупредили, что из-за повышения пошлин импортные напитки резко подорожают. Потребители начнут активно скупать алкоголь, не дожидаясь роста цен, а ретейлеры, в свою очередь, — поднимать цены из-за повышенного ажиотажа. При этом указанные «контрсанкции» повлияют на стоимость российского вина — его производители подтянут цены к импортным напиткам, заявил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

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      Вячеслав Агапов
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