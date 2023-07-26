Названа цена недорогого импортного вина после повышения пошлины

Председатель НСЗПП Шапкин: начальные цены на импортное вино в РФ приблизятся к 800 рублям

После увеличения ввозных пошлин на вина из недружественных стран минимальная цена бутылки недорогого импортного напитка будет начинаться от 800 рублей, предположил председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП), руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Россия увеличила налог на вина из недружественных стран с 12,5 процента до 20 процентов. В Минэкономразвития уточнили, что повышенный сбор коснется продукции стоимостью не менее 1,5 доллара за литр.

Сегодня бутылка недорогого импортного вина на полке магазина в среднем стоит 450 рублей, сообщил Шапкин. Однако после изменения размера пошлины его цена будет начинаться от 800 рублей, то есть фактически увеличится вдвое, прогнозирует он. Дорогого вина, по его словам, мера коснется в меньшей степени. В частности, бутылка за 3 тысячи рублей может подорожать на 10 процентов.

«У нас в среднем бутылка импортного вина — 3 доллара по таможенным ценам. Соответственно, оплачивалась до сегодняшнего дня таможенная пошлина в размере 37 центов на литр вина. Пошлина увеличивается с 37 центов до 1,5 доллара, то есть увеличивается в 4 с лишним раза. Сегодня 1,5 доллара выплачивается по тому вину, которое стоит 12,5 доллара. То вино, которое привозят за 12,5 доллара, продается дороже 1000 рублей. Получается, что все дешевое вино будет подтягиваться по цене к 1000 рублей», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Он предположил, что в связи с этим потребители начнут активно скупать импортное вино, пока оно не успело подорожать. И ретейлеры начнут поднимать на него цены еще раньше из-за повышенного ажиотажа.

По мнению Шапкина, мера отразится и на цене российского вина. «Я думаю, что российское вино будет подтягиваться по стоимости к импортному», — поделился председатель НСЗПП.

Вследствие роста цен на рынке массовый потребитель может отказаться от употребления вина и начать в большей степени приобретать слабогазированные коктейли, допустил он.

Решение увеличить пошлины на импортные вина из недружественных стран почти в полтора раза принято в рамках введения «контрсанкций» на действия западных государств. В Минфине ранее объяснили, что идея прорабатывалась «для защиты отечественных производителей» и главным в работе была необходимость не допустить значимого роста цен для потребителей.