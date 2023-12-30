Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
23:37, 30 декабря 2023Забота о себе

Россиянам назвали самые полезные закуски на новогоднем столе

Нутрициолог Кондаурова: мясо, икра и холодец являются самыми полезными закусками

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Самыми полезными закусками на новогоднем столе являются мясные блюда, бутерброды с красной икрой и холодец. Об этом сообщила нутрициолог Анастасия Кондаурова, ее слова передает «Пятый канал».

Эксперт подчеркнула, что для праздничного стола лучше всего подходит жирная и белковая еда. В качестве примера она отметила запеченное мясо индейки в рукаве. Кондаурова пояснила, что в таком продукте жиры препятствуют воздействию алкоголя на организм и снижают всасываемость спирта в кровь.

Она отметила, что в бутербродах с икрой есть витамины, которые укрепляют иммунитет. «Желательно включать в бутерброд цельнозерновой хлеб, а не белый, как обычно это делается», — добавила нутрициолог.

Кроме того, по словам Кондауровой, в холодце есть коллаген, который поддерживает эластичность кожи. В то же время она предупредила россиян, что людям с повышенным уровнем холестерина стоит осторожнее подходить к данному продукту, так как большое содержание жиров в холодце может усугубить проблему и привести к образованию бляшек на сосудах.

Ранее эндокринолог Ирина Петрова предупредила, что систематическое переедание в новогодние праздники может спровоцировать пищевую зависимость и некоторые другие проблемы со здоровьем.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Военкоры сообщили о подлете к Киеву роя ударных дронов

      Раскрыт заработок хакеров

      Россиянам назвали самые полезные закуски на новогоднем столе

      В России пообещали вычислить исполнителей теракта в Белгороде

      Жительница Белгорода рассказала о помощи горожан во время обстрела

      Запорожская область отменила сокращение комендантского часа

      Игроки детской хоккейной команды из России разбились в аварии

      На Западе возмутились атакой ВСУ на Белгород

      Скончалась известная ведущая программы «Время»

      Число жертв обстрела Белгорода увеличилось до 18

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости