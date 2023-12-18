Россиян предупредили об опасностях переедания за новогодним столом

Эндокринолог Ирина Петрова предупредила, что систематическое переедание в новогодние праздники может спровоцировать пищевую зависимость и некоторые другие проблемы со здоровьем. Об этой и других опасностях излишнего увлечения праздничными застольями она рассказала в комментарии для «Ленты.ру».

Переедание негативно сказывается на здоровье, активности и настроении, рассказала Петрова. В первую очередь оно вызывает расстройство пищевого поведения. «Во время новогодних праздников может возникнуть так называемое компульсивное переедание, при котором человек не может перестать есть, а потом испытывает физический и моральный дискомфорт. Также в это время повышается риск булимии», — объяснила врач.

Переедание может привести к инсулинорезистентности, ожирению, нарушениям со стороны щитовидной железы. Вероятность таких проблем увеличивается при наличии предрасполагающих факторов: наследственных особенностей, избыточного веса, хронического стресса Ирина Петрова эндокринолог

Также при систематическом переедании нарушается взаимодействие лептина, грелина и серотонина — гормонов, отвечающих за пищевые пристрастия, процессы насыщения и аппетита, продолжила Петрова. Во время приема пищи организм отключает систему контроля стресса и дает нервам отдохнуть. Пользуясь таким способом успокоить себя, человек часто переедает, отметила врач. Повторение подобных событий довольно быстро приводит к возникновению зависимости. Этот механизм подкрепляется выработкой гормона счастья — дофамина, то есть переедание становится основным источником положительных эмоций, предупредила эндокринолог.

Злоупотребление едой также может вызвать снижение иммунитета, провоцирует хроническое воспаление в организме — в этом кроется причина того, что люди с ожирением чаще болеют, отметила Петрова.

«Чтобы не переедать в новогодние праздники, необходимо сбалансировать питание еще до новогодних каникул. Также важно занимать руки и мозг различными делами — больше гулять, общаться с семьей и друзьями. Это поможет сформировать систему жизненных ценностей и приоритетов. Она защитит вас от соблазна нарушить привычный режим питания», — заключила эндокринолог.

Ранее Петрова рекомендовала для поддержания молодости кожи постоянно отслеживать показатели своего организма. По ее мнению, результаты гормональных и биохимических анализов крови могут показать сбои, которые отражаются на внешности.