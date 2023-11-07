Врач перечислила способы продлить молодость кожи

Необходимо регулярно сдавать основные анализы, чтобы контролировать состояние здоровья, напрямую влияющего на внешность и кожу в частности, рассказала эндокринолог Ирина Петрова. В беседе с «Лентой.ру» руководитель клиники эндокринологии доктора Петровой перечислила способы сохранить красоту и продлить молодость кожи.

Первым делом врач посоветовала сдать гормональные и биохимические анализы крови. Она уточнила, что их конкретные виды назовет эндокринолог, однако особое внимание нужно уделять гормонам щитовидной железы, половым гормонам, а также витаминам.

Поддерживать красоту и здоровье поможет сбалансированный рацион, продолжила врач. При этом кондитерские изделия, молочные продукты и сдоба негативно влияют на качество кожи.

Кроме того, для кожи очень важен правильный сон. «Во время сна организм отдыхает и восстанавливается, снижается уровень тревоги, вырабатываются гормоны, стимулирующие образование коллагена, который так важен для уменьшения морщин. Ложитесь спать до 23:00, спите не более 9 часов», — порекомендовала Петрова.

Напоследок врач призвала не забывать про гигиену и уходовые процедуры. Она отметила, что правильный уход включает средства для защиты кожи: увлажняющие кремы и маски с аминокислотами, гиалуроновой кислотой, коллагеном, алое вера. В любое время года кожу надо защищать от агрессивных солнечных лучей, добавила эндокринолог.

Ранее Ирина Петрова перечислила необходимые для борьбы с акне анализы. Первым делом она посоветовала сдать анализ крови на тестостерон.