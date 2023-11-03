Врач перечислила необходимые для борьбы с акне анализы

Чтобы решить проблему акне, нужно пройти ряд обследований, рассказала эндокринолог Ирина Петрова. В комментарии для «Ленты.ру» руководитель клиники эндокринологии доктора Петровой перечислила анализы, которые необходимо сдать для эффективной борьбы с заболеванием.

Для начала нужно сдать анализ крови на тестостерон, дегидроэпиандростерон-сульфат, лютеинизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон, гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т4св, Т3св) и пролактин. Также, по ее словам, необходимо сдать пероральный глюкозотолерантный тест — это нужно, чтобы исключить нарушения углеводного обмена.

При обследовании важно исключить синдром поликистозных яичников, гиперплазию гипофиза, вирилизирующие опухоли, метаболический синдром. Изменение регулярности и обильности менструального цикла у девушек также учитывается при диагностике Ирина Петрова эндокринолог

Петрова отметила, что высыпания могут появляться даже из-за приема некоторых препаратов, например, определенных витаминов, анаболиков, андрогенов. При их отмене проблема пропадает.

«За кожей необходимо ухаживать и грамотно ее очищать, чтобы снимать воспаление и сокращать выработку кожного сала», — предупредила врач. Она добавила, что важную роль в здоровье кожи играет состояние кишечника. «Необходимо отказаться от простых углеводов, сахара, сдобы, соков, трансжиров, жареной и копченой пищи. В приоритете — нежирный белок, зеленые овощи, зелень, ягоды, цельнозерновые крупы, полезные жиры», — подытожила Петрова.

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