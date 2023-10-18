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18:20, 18 октября 2023Ценности

Врач показала страшные последствия выдавливания прыщей на лице

Кадр: @shereeneidriss / Tiktok

Дерматолог Шерин Идрисс, более известная в соцсетях по никнейму @shereeneidriss, показала страшные последствия выдавливания прыщей на лице. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В начале видео врач показала фото своей пациентки. На размещенном кадре видна покрытая кремом рана над губой девушки. При этом заметно, что одна сторона ее лица опухла. «Не выдавливайте прыщи, ребята!» — заявила Идрисс.

Специалистка объяснила, что в прыщах есть опасные бактерии, и при их повреждении на коже могут появиться язвы и волдыри. В связи с этим она посоветовала умыться горячей водой, распарив воспаление, и наклеить на пораженную область гидроколлоидный пластырь.

В сентябре блогерша Присцилла Тах из США показала простой способ избавиться от прыщей и рубцов на лице. По словам инфлюэнсерши, улучшить состояние кожи при акне и постакне ей помогла рисовая вода.

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    Мария Винар
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