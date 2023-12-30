Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
10:42, 30 декабря 2023Экономика

Раскрыты экономические ожидания россиян от 2024 года

Gallup: 39 % россиян ждут экономических трудностей в 2024 году

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Граждане всех стран и в том числе России настроены пессимистично относительно экономических перспектив в 2024 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования международной организации Gallup International, в России исследование проводил холдинг «Ромир».

Экономические трудности в новом году ожидают 39 процентов жителей во всех странах мира. Такой же процент среди россиян, при этом на улучшения в экономике надеются 12 процентов граждан России. Аналитики указывают, что динамика по сравнению с предыдущими годами улучшилась. Наиболее пессимистично на экономическую ситуацию в мире смотрят граждане Европы.

В целом респонденты из разных стран мира ждут, что следующий год будет тревожным, а не мирным. Восемь из десяти граждан во всем мире опасаются потенциальной ядерной войны и оценивают ее риск как умеренный или высокий. Двое из пяти опрошенных по всему миру ожидают лучшего года, а каждый четвертый — худшего. Почти 30 процентов считают, что 2024-й будет таким же, как предыдущий.

В ноябрьском прогнозе Банк России прогнозировал рост экономики страны по итогам 2023 года на уровне 2,2-2,7 процента. В 2024 году показатель снизится до 0,5-1,5 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Ждите в самое ближайшее время» Небензя в Совбезе ООН призвал готовиться к плохим новостям для Украины и Запада

      Подозреваемый в убийстве отца Легойды объяснил причину нападения

      Власти продлили запрет на вывоз риса и рисовой крупы

      Разработано экспериментальное лечение болезни Альцгеймера

      Названы причины рекордного за семь лет падения рубля

      Раскрыты экономические ожидания россиян от 2024 года

      Вблизи Крыма уничтожили украинский катер

      В Таиланде задержали 18-летнего россиянина за покушение на мать

      На Украине назвали последствия бойкота страной Олимпиады

      ЮАР подала иск о геноциде против Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости