Раскрыты экономические ожидания россиян от 2024 года

Gallup: 39 % россиян ждут экономических трудностей в 2024 году

Граждане всех стран и в том числе России настроены пессимистично относительно экономических перспектив в 2024 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования международной организации Gallup International, в России исследование проводил холдинг «Ромир».

Экономические трудности в новом году ожидают 39 процентов жителей во всех странах мира. Такой же процент среди россиян, при этом на улучшения в экономике надеются 12 процентов граждан России. Аналитики указывают, что динамика по сравнению с предыдущими годами улучшилась. Наиболее пессимистично на экономическую ситуацию в мире смотрят граждане Европы.

В целом респонденты из разных стран мира ждут, что следующий год будет тревожным, а не мирным. Восемь из десяти граждан во всем мире опасаются потенциальной ядерной войны и оценивают ее риск как умеренный или высокий. Двое из пяти опрошенных по всему миру ожидают лучшего года, а каждый четвертый — худшего. Почти 30 процентов считают, что 2024-й будет таким же, как предыдущий.

В ноябрьском прогнозе Банк России прогнозировал рост экономики страны по итогам 2023 года на уровне 2,2-2,7 процента. В 2024 году показатель снизится до 0,5-1,5 процента.