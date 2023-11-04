В Кремле оценили перспективы роста экономики России

Песков: по итогам 2023 года экономика России вырастет на 2,8 %

В 2023 году рост экономики России составит 2,8 процента, что стало неожиданным для властей результатом, представил оценку Минэкономразвития России пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Песков заявил, информация о «порванной в клочья экономике» страны на самом деле является неправдой. Пресс-секретарь уточнил, что теперь становится понятно, что Россия «уверенно идет вперед», несмотря на беспрецедентные санкции. По его словам, правительству удалось стабилизировать ситуацию, производство растет и страну ждут позитивные перспективы по итогам года.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что каждый день Россия становится все более сильной. Он добавил, что страна продолжит нести свою правду в мир, однако для этого ей нужно быть сильной и убедительной.

В последнем прогнозе Банк России ожидает рост экономики страны по итогам текущего года на уровне 2,2-2,7 процента. В 2024 году показатель снизится до 0,5-1,5 процента.

Регулятор также предложил несколько сценариев развития российской экономики до 2026 года. В базовом сценарии темпы роста ВВП России в следующие несколько лет составят 1,5-2,5 процента, в более позитивном варианте — 2-3,5 процента (в 2024-м — 2,5-3,5 процента, в 2025-м — 2-3 процента). В самом плохом развитии событий ВВП страны сократится на 5-8 процентов к концу 2023 года, по итогам 2024-го — упадет еще на 1-2 процента, а в 2025-м — вырастет максимум на один процент.