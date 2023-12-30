Названы причины рекордного за семь лет падения рубля

РБК: падение рубля за год связано со ставкой, оттоком капитала и ценами на нефть

В 2023 году российский рубль пережил рекордное падение к доллару за последние семь лет — минус 29,27 процента. Основными причинами стали продолжительный период низких ставок, отток капитала, низкие цены на российскую нефть в начале года и восстановление импорта. Об этом со ссылкой на опрошенных экспертов пишет РБК.

На закрытии последней в году сессии Мосбиржи доллар дошел до 90,36 рубля, евро — до 99,62 рубля, а юань — до 12,61 рубля. Год назад в конце декабря доллар стоил 69,9 рубля, а в 2021-м — 74,7 рубля, таким образом, на тот момент наблюдалось первое за три года укрепление российской валюты.

Худшую динамику в 2023-м показали только две валюты развивающихся стран — это турецкая лира (минус 60 процентов) и аргентинский песо (минус 350 процентов). В целом же, отмечает руководитель направления аналитики корпоративного бизнеса банка «Дом.РФ» Виктор Тунев, для уходящего года характерна относительная стабильность курсов.

Главный экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков указал, что индекс валют развивающихся стран против доллара остался практически неизменным. Таким образом, делает вывод эксперт, мировые общеэкономические факторы не могли сказаться на результате рубля, его ослабление связано с внутренними процессами.

По мнению Тунева, отток капитала, связанный с выкупом иностранных активов, внес заметный вклад в результат российской валюты. Неконтролируемый отток капитала заставил Центробанк резко поднимать ставку — с 7,5 процента до 16 процентов, но реакция рынка была слабой.

В свою очередь Исаков напоминает о быстром росте кредитов и государственных расходов, а также значительном дисконте на основной российский экспортный сорт нефти Urals, что связано с потолком цен. Аналитик «Цифра брокера» Наталия Пырьева видит одной из причин слабости рубля ухудшение торгового баланса, то есть рост доли импорта при падении экспорта.

Поддержку рублю оказывало укрепление цен на нефть, а также курсовые пошлины, введенные властями и обязательства по продаже валютной выручки в конце года. Руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка Полина Хвойницкая также считает, что высокая ключевая ставка поспособствовала тому, что часть участников рынка зафиксировали прибыль в валюте и вложили средства в рублевые облигации, что сократило давление на рубль.

