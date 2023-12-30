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10:02, 30 декабря 2023Мир

США одобрили продажу снарядов Израилю

В США одобрили продажу Израилю 155-мм артиллерийских снарядов M107 на $147,5 млн

Фото: Ammar Awad / Reuters

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Израилю 155-мм артиллерийских снарядов M107 и связанного с ними оборудования на сумму около 147,5 миллиона долларов. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона.

По данным ведомства, изначально Израиль просил у США 4792 боеприпаса такого типа. Кроме того, в первоначальную помощь входило 52 229 снарядов M795. Боеприпасы будут предоставлены Израилю со склада армии США.

«США привержены безопасности Израиля, и для национальных интересов США жизненно важно помочь Израилю в развитии и поддержании сильного и готового потенциала самообороны. Предлагаемая продажа соответствует этим целям», — сказано в сообщении.

Ранее США выступили против прекращения огня на Ближнем Востоке. Хотя Вашингтон решительно поддерживает прочный мир, страна не поддерживает призывы к немедленному прекращению огня, заявил заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Роберт Вуд.

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      Мария Грушко
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