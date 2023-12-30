Украина в ООН предсказала рост числа смертей в конфликте с Россией

Представитель Украины в ООН Дворник: число смертей будет расти

Представитель Украины в ООН Сергей Дворник на заседании Совета безопасности, посвященного обстрелу Белгорода, заявил, что число смертей и страданий будет расти. Его слова приводит РИА Новости.

Дворник в своем выступлении не стал касаться обстрела российского города, сказав, что число смертей и страданий в конфликте с Россией будет только расти.

Постпред России Василия Небензя на этом же заседании назвал удар ВСУ по Белгороду актом терроризма.