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03:41, 31 декабря 2023Бывший СССР

Украина в ООН предсказала рост числа смертей в конфликте с Россией

Представитель Украины в ООН Дворник: число смертей будет расти

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Представитель Украины в ООН Сергей Дворник на заседании Совета безопасности, посвященного обстрелу Белгорода, заявил, что число смертей и страданий будет расти. Его слова приводит РИА Новости.

Дворник в своем выступлении не стал касаться обстрела российского города, сказав, что число смертей и страданий в конфликте с Россией будет только расти.

Постпред России Василия Небензя на этом же заседании назвал удар ВСУ по Белгороду актом терроризма.

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