Украина в ООН предсказала рост числа смертей в конфликте с Россией
Представитель Украины в ООН Дворник: число смертей будет расти
Представитель Украины в ООН Сергей Дворник на заседании Совета безопасности, посвященного обстрелу Белгорода, заявил, что число смертей и страданий будет расти. Его слова приводит РИА Новости.
Дворник в своем выступлении не стал касаться обстрела российского города, сказав, что число смертей и страданий в конфликте с Россией будет только расти.
Постпред России Василия Небензя на этом же заседании назвал удар ВСУ по Белгороду актом терроризма.