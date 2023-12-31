Россия обвинила Киев в стремлении убить как можно больше русских людей

Небензя: Киев в бессильной злобе пытается убить как можно больше русских людей

Киев в бессильной злобе пытается убить как можно больше русских людей. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, трансляция ведется на сайте Всемирной организации.

Говоря о ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду, дипломат назвал обстрел заранее спланированным актом терроризма. При этом, добавил он, теракт был неизбирательным и комбинированным.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по центру Белгорода. Из-за произошедшего пострадали 108 человек, еще 20 жителей города, включая троих детей, спасти не удалось.

