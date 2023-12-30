Украине предрекли потерю территорий после российских ударов

Foreign Policy: после российских ударов Украина может лишиться территорий

Украина может лишиться части своих территорий после российских ударов, накрывших страну 29 декабря 2023 года. Возможные территориальные потери стране предрек журнал Foreign Policy (FP).

Как отмечает издание, нынешнее положение является наихудшим из всех, которые допускал Киев. Так, на фоне возобновившихся российских ударов и заканчивающейся американской помощи, украинские чиновники и западные эксперты задаются вопросом, как долго Украине удастся удерживать свою территорию.

«С учетом того, что контрнаступление Вооруженных сил Украины провалилось, а новая военная помощь Украине поступит не раньше января, насколько стойкими будут украинцы?» — задаются вопросом журналисты FP.

Депутат Рады Александра Устинова предполагает, что возможности Москвы по нанесению ударов превышают продемонстрированные недавно. Украинцы также опасаются, что боеприпасы и время подходят к концу, и их не хватает для защиты от российских атак.

Ночью и утром пятницы, 29 декабря, по территории Украины был нанесен массированный удар Российской армии. Взрывы произошли в Киеве, Харькове, Львове, Одессе и других городах.