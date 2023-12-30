Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:19, 30 декабря 2023Бывший СССР

Украине предрекли потерю территорий после российских ударов

Foreign Policy: после российских ударов Украина может лишиться территорий
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Украина может лишиться части своих территорий после российских ударов, накрывших страну 29 декабря 2023 года. Возможные территориальные потери стране предрек журнал Foreign Policy (FP).

Как отмечает издание, нынешнее положение является наихудшим из всех, которые допускал Киев. Так, на фоне возобновившихся российских ударов и заканчивающейся американской помощи, украинские чиновники и западные эксперты задаются вопросом, как долго Украине удастся удерживать свою территорию.

«С учетом того, что контрнаступление Вооруженных сил Украины провалилось, а новая военная помощь Украине поступит не раньше января, насколько стойкими будут украинцы?» — задаются вопросом журналисты FP.

Депутат Рады Александра Устинова предполагает, что возможности Москвы по нанесению ударов превышают продемонстрированные недавно. Украинцы также опасаются, что боеприпасы и время подходят к концу, и их не хватает для защиты от российских атак.

Ночью и утром пятницы, 29 декабря, по территории Украины был нанесен массированный удар Российской армии. Взрывы произошли в Киеве, Харькове, Львове, Одессе и других городах.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Трудно представить больший цинизм» Россия обвинила украинскую ПВО в гибели мирных жителей во время ракетного удара

      Раскрыты чудо-смартфоны

      Володин рассказал о российских автомобилях для депутатов

      Обнародованы данные о защищающей человечество от угроз армии «добрых» хакеров

      Депутат Вологодской области подарил коллегам яйца на Новый год

      Польша сообщила о поиске неизвестной ракеты силами сотен солдат

      Российские гаубицы по ошибке «отправили» к финской границе

      Названы последствия поражения военных складов и аэродромов ВСУ

      На Украине объяснили сложности с выездом за границу

      При обстреле Украиной Брянской области погиб ребенок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости