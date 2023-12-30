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22:42, 30 декабря 2023Бывший СССР

В десяти областях Украины объявлена воздушная тревога

Министерство цифровой трансформации объявило о тревоге в десяти областях Украины

Фото: Leah Millis / Reuters

Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины, включая Киевскую. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы тревоги также звучат в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях. Кроме того, режим воздушной тревоги объявили на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее стало известно, что в сторону Киева направляется рой ударных дронов. Они подлетают к городу из Житомирской, Черниговской и Сумской областей.

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      Марина Совина
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