В десяти областях Украины объявлена воздушная тревога

Министерство цифровой трансформации объявило о тревоге в десяти областях Украины

Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины, включая Киевскую. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы тревоги также звучат в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях. Кроме того, режим воздушной тревоги объявили на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее стало известно, что в сторону Киева направляется рой ударных дронов. Они подлетают к городу из Житомирской, Черниговской и Сумской областей.