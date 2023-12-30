Военкоры сообщили о подлете к Киеву роя ударных дронов

RusVesna: к Киеву направляется рой ударных дронов

В сторону Киева направляется рой ударных дронов. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Утверждается, что дроны подлетают к украинской столице из Житомирской, Черниговской и Сумской областей. Также замечены беспилотники вдоль границы Николаевской и Одесской областей.

Из данных украинского портала оповещения населения об угрозах воздушных атак следует, что сирены воздушной тревоги звучат во всех восточных областях страны.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по центру Белгорода. Из-за произошедшего пострадали 108 человек, еще 14 жителей города, включая троих детей, спасти не удалось.

