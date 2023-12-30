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13:03, 30 декабря 2023Силовые структуры

Задержан подозреваемый в установке СВУ на железнодорожной подстанции в Ярославле

Shot: задержан подозреваемый в установке СВУ на ж/д подстанции в Ярославле

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Правоохранительные органы задержали мужчину, который подозревается в установке самодельного взрывного устройства (СВУ) на железнодорожной подстанции Филино в Ярославле. Об этом со ссылкой на источники сообщает Shot.

Потенциальным преступником оказался 23-летний местный житель. Мужчина признался в содеянном, возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», гражданину грозит до 20 лет лишения свободы.

В рамках задержания у мужчины в квартире провели обыски и нашли балаклаву, перчатки, а также все вещества и элементы, которые нужны для того, чтобы изготовить СВУ. Точные мотивы произошедшего пока не известны, их выясняют сотрудники полиции.

Дежурный подстанции нашел СВУ 27 декабря. Работник железной дороги обнаружил подкоп под бетонной стеной, которая окружала трансформаторные будки станции Филино, и сразу вызвал экстренные службы.

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      Мария Грушко
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