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22:47, 30 декабря 2023Интернет и СМИ

Скончалась известная ведущая программы «Время»

Ведущая программы «Время» Галина Зименкова умерла в возрасте 82 лет

Фото: Г. Макарычев / РИА Новости

Известная ведущая программы «Время», заслуженная артистка РСФСР Галина Зименкова скончалась в возрасте 82 лет. Об этом сообщается на сайте Первого канала.

Зименкова более 20 лет была диктором Центрального телевидения СССР. Помимо этого, она вела программу «Голубые огоньки» и другие популярные передачи, в том числе «Подмосковные встречи» и «Пусть всегда будет солнце». Также Зименкова передавала в Москве начинающим журналистам технику речи и мастерство работы в кадре, а в Японии учила студентов русскому языку. «Ее голос навсегда останется одним из символов эпохи», — говорится в сообщении.

Ранее известный американский телеведущий Джерри Спрингер скончался в возрасте 79 лет. По информации TMZ, у Спрингера был рак поджелудочной железы, в последнюю неделю его состояние начало ухудшаться. В четверг утром ведущий скончался в своем доме в районе Чикаго.

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      Марина Совина
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