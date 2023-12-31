Врач озвучила состав «новогодней аптечки»

Кандидат медицинских наук, врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC) Марина Бережная рассказала, какими лекарствами россиянам стоит запастись к празднованию Нового года. Состав новогодней аптечки специалист раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

«Новый год — прекрасный семейный праздник, который ассоциируется с приятными заботами и хлопотами. Что бы ни происходило вокруг, мы, врачи, всегда надеемся, что любой праздник не будет омрачен проблемами со здоровьем. Чтобы чувствовать себя уверенно и спокойно, особенно, когда в сборе вся семья и родственники разных поколений, пусть дома, за городом, в гостях или в дали от дома с вами будет небольшая аптечка», — рассказала Бережная.

Препараты, принимаемые на постоянной основе

В аптечке должен быть запас этих лекарств на весь период планируемого отъезда или на весь период новогодних каникул, рассказала врач. Она также напомнила о необходимости иметь при себе нужные конкретному пациенту жизненно важные медицинские устройства, такие как портативные приборы для измерения давления, сахара в крови. «Это самое главное», — подчеркнула специалист.

Обезболивающие препараты

Также стоит положить в аптечку парацетамол, ибупрофен или комбинированные растворимые препараты, содержащие парацетамол, заявила Бережная. Для детей стоит приобрести то же самое, но в детской форме: например, сиропы или свечи с парацетамолом или ибупрофеном, добавила она.

«К сожалению, простудные и вирусные заболевания могут настигнуть нас и в праздники. Эти препараты заменят вам обезболивающие до приезда скорой или приема врача», — пояснила Бережная.

Антигистаминные препараты

«Иногда блюда на праздничном столе могут неожиданно спровоцировать аллергию, особенно если встреча Нового года проходит в незнакомом месте. Поэтому препараты от аллергии должны быть под рукой», — объяснила собеседница «Ленты.ру».

Препараты от расстройств желудка

«К сожалению, погрешности в привычном режиме питания могут привести к подобным проблемам, которые доставляют существенный дискомфорт», — сказала врач, порекомендовав запастись смектой, активированным углем или энтеросгелем.

Антисептики в виде растворов

Специалист пояснила, что при помощи этих препаратов можно самостоятельно обработать небольшие повреждения: травмы, порезы, ссадины. Она также посоветовала иметь при себе бинты и стерильные салфетки, которые пригодятся, чтобы справиться с небольшими ранами.

«Главное — не заниматься самолечением. Конечно, с некоторыми проблемами со здоровьем можно справиться самостоятельно, но, несмотря на легкость приобретения всевозможных лекарственных препаратов в аптеках, стоит обращаться за помощью к профессионалам. Тогда праздник, которого мы так ждем, станет настоящим семейным торжеством, подарит много радости и тепла!» — заключила Бережная.

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