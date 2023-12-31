Боярский вышел на сцену впервые после госпитализации и попал на видео

Актер Михаил Боярский вышел на сцену театра впервые после госпитализации

Актер Михаил Боярский вышел на сцену впервые после госпитализации. Видеозапись из зала Театра имени Ленсовета опубликовал телеканал 5-tv.ru.

На ролике артист выходит на сцену в шляпе светлого цвета. Сидящие в зале зрители устраивают ему овацию.

В декабре Боярский дважды попадал в больницу. В последний раз его госпитализировали 28 декабря.

Ранее стало известно о госпитализации актрисы Елены Плаксиной, известной по фильму «Елки». Ей потребовалась срочная операция из-за перитонита, возникшего из-за гангренозного аппендицита.