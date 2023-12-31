Боярский вышел на сцену впервые после госпитализации и попал на видео
Актер Михаил Боярский вышел на сцену театра впервые после госпитализации
Актер Михаил Боярский вышел на сцену впервые после госпитализации. Видеозапись из зала Театра имени Ленсовета опубликовал телеканал 5-tv.ru.
На ролике артист выходит на сцену в шляпе светлого цвета. Сидящие в зале зрители устраивают ему овацию.
В декабре Боярский дважды попадал в больницу. В последний раз его госпитализировали 28 декабря.
Ранее стало известно о госпитализации актрисы Елены Плаксиной, известной по фильму «Елки». Ей потребовалась срочная операция из-за перитонита, возникшего из-за гангренозного аппендицита.