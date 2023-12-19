Звезда фильма «Елки» попала в больницу

Звезда фильма «Елки» Плаксина попала в больницу с воспалением брюшной полости

Звезда фильма «Елки», актриса Елена Плаксина попала в больницу с воспалением брюшной полости. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источников, ей потребовалось срочное хирургическое вмешательство из-за начавшегося перитонита на фоне гангренозного аппендицита. Отмечается, что на данный момент актриса чувствует себя хорошо, ее выписали из больницы и она вернулась к работе.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Закрытая школа» актер Александр Никитин попал в больницу в Москве. Он поступил в медицинское учреждение с болями и дискомфортом.