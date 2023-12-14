Звезда сериала «Закрытая школа» попал в больницу

«112»: актер Александр Никитин попал в больницу

Звезда сериала «Закрытая школа» актер Александр Никитин попал в больницу в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что Никитин поступил в медицинское учреждение с болями и дискомфортом. Ему было назначено полное обследование, по результатам которого должна быть проведена операция.

Ранее стало известно, что 70-летнего советского и российского композитора Юрия Красавина экстренно госпитализировали из гостиницы «Марриотт», расположенной в центре Москвы. Отмечалось, что музыкальный деятель поскользнулся и упал, в результате чего сломал лодыжку.