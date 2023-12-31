Эксперты призвали срочно убрать ряд вещей с балкона

«БелНовости»: на балконе нельзя хранить технику

Технику и ряд других вещей следует срочно убрать с балкона. Не хранить некоторые предметы в таких условиях собственников жилья призвали эксперты портала «БелНовости».

Специалисты отмечают, что перепады температур могут повредить технику. Устройства следует хранить только в помещении, где они будут защищены от внешних условий.

Также не рекомендуется оставлять на балконе дорогой текстиль. К таким изделиям относятся ковры, шторы и декоративные подушки — под воздействием солнца и влаги они могут потерять цвет и покрыться плесенью. Кроме того, нельзя надолго оставлять на балконе легковоспламеняющиеся материалы, которые могут загореться при нагревании. В том числе это канистры с бензином, аэрозольные баллончики и фейерверки.

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