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13:55, 31 декабря 2023Среда обитания

Эксперты призвали срочно убрать ряд вещей с балкона

«БелНовости»: на балконе нельзя хранить технику

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Технику и ряд других вещей следует срочно убрать с балкона. Не хранить некоторые предметы в таких условиях собственников жилья призвали эксперты портала «БелНовости».

Специалисты отмечают, что перепады температур могут повредить технику. Устройства следует хранить только в помещении, где они будут защищены от внешних условий.

Также не рекомендуется оставлять на балконе дорогой текстиль. К таким изделиям относятся ковры, шторы и декоративные подушки — под воздействием солнца и влаги они могут потерять цвет и покрыться плесенью. Кроме того, нельзя надолго оставлять на балконе легковоспламеняющиеся материалы, которые могут загореться при нагревании. В том числе это канистры с бензином, аэрозольные баллончики и фейерверки.

Ранее эксперты сетевого издания раскрыли простой способ избавиться от ржавчины в доме или квартире с помощью средства из зубной пасты, уксуса и соли.

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      Александра Качан
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