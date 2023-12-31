Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:29, 31 декабря 2023Среда обитания

Назван простой способ избавиться от ржавчины в доме

«БелНовости»: избавиться от ржавчины в доме поможет зубная паста

Фото: Unsplash

Избавиться от ржавчины в доме или квартире поможет зубная паста. Простой способ справиться с загрязнением назвали эксперты издания «БелНовости».

«Не стоит думать, что помогут только агрессивные средства из магазина с бытовой химией», — отмечается в публикации. Специалисты советуют сделать средство из уксуса, соли и зубной пасты.

Для приготовления смеси необходимо развести три столовые ложки соли и чайную ложку пасты 150 миллилитрами уксуса. Компоненты нужно тщательно перемешать, а затем распылить на проблемное место. Сразу после этого заржавевший участок можно протереть губкой. После чистки следует помыть поверхность чистой водой и вытереть сухой тряпкой.

Ранее эксперты рекомендовали использовать против ржавчины лимон. Фрукт нужно посыпать солью, а затем потереть им ржавчину.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны раскрыло ответ на удар ВСУ по Белгороду

      Российская шахматистка оценила отказ украинки от рукопожатия

      Попытки ВСУ атаковать территорию России беспилотниками объяснили

      Стало известно о превосходстве одного вида российского вооружения над украинским

      В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

      Небензя высказался о ситуации на границе с Харьковской областью

      Назван простой способ избавиться от ржавчины в доме

      Названы самые желанные для россиян страны для путешествий в 2023 году

      В одной области Украины загорелся объект критической инфраструктуры

      Кандидат в президенты США захотел закрыть ФБР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости