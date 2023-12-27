Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:08, 27 декабря 2023Среда обитания

Назван простой способ избавиться от ржавчины

«БелНовости»: избавиться от ржавчины поможет лимон

Фото: CA Creative / Unsplash

Сода и лимон могут помочь удалить пятна ржавчины в доме. Простые и дешевые способы избавиться от загрязнений назвали эксперты издания «БелНовости».

Чтобы очистить заржавевшую поверхность с помощью лимона, необходимо взять один фрукт и присыпать его мелкой солью. Затем следует обработать цитрусом проблемный участок и оставить на 15 минут. После можно полностью удалить чистящее средство и тщательно вытереть поверхность.

Для приготовления второго средства необходимо смешать соду с водой до консистенции пасты. Полученная масса наносится на ржавчину и оставляется там на полчаса. Затем средство нужно удалить губкой.

Ранее эксперты рассказали, как очистить унитаз от ржавчины и разводов с помощью самодельного средства из уксуса. Для более быстрого достижения желаемого эффекта уксус можно развести с содой.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Дистанционно управляемая БМП, гаубица «Коалиция» и дроны-камикадзе. Что известно о новом оружии России в зоне СВО?

      В Турции раскрыли реальные сроки ратификация парламентом членства Швеции в НАТО

      Мошенники споили инвалида ради квартиры в Москве

      В Крыму мужчину арестовали на 12 суток за проукраинский лозунг в паспорте

      Врач назвала допустимую дозу кофе при болезнях сердца

      В регионе России разбили мемориальную доску репрессированного при СССР народа

      После голой вечеринки к Ивлеевой пришли с обысками, а налоговая начала проверку. Какое наказание грозит блогерше?

      Объявлен лучший европейский спортсмен года

      Россиянин провел опыт с петардой и выбил зубы шестилетнему сыну

      Россиян предупредили о новогодней активизации телефонных мошенников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости