Назван простой способ избавиться от ржавчины

«БелНовости»: избавиться от ржавчины поможет лимон

Сода и лимон могут помочь удалить пятна ржавчины в доме. Простые и дешевые способы избавиться от загрязнений назвали эксперты издания «БелНовости».

Чтобы очистить заржавевшую поверхность с помощью лимона, необходимо взять один фрукт и присыпать его мелкой солью. Затем следует обработать цитрусом проблемный участок и оставить на 15 минут. После можно полностью удалить чистящее средство и тщательно вытереть поверхность.

Для приготовления второго средства необходимо смешать соду с водой до консистенции пасты. Полученная масса наносится на ржавчину и оставляется там на полчаса. Затем средство нужно удалить губкой.

Ранее эксперты рассказали, как очистить унитаз от ржавчины и разводов с помощью самодельного средства из уксуса. Для более быстрого достижения желаемого эффекта уксус можно развести с содой.