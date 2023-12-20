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20:04, 20 декабря 2023Среда обитания

Названы дешевые способы очистить унитаз от ржавчины

«БелНовости»: очистить унитаз от ржавчины поможет уксус

Фото: Francesca Tosolini / Unsplash

Очистить унитаз от ржавчины и разводов поможет самодельное средство из уксуса. Дешевые способы улучшить состояние сантехники назвали эксперты портала «БелНовости».

По словам специалистов, унитаз зачастую загрязняется из-за плохого качество воды. С задачей убрать появившиеся на нем следы хорошо справится уксус — его нужно нанести на проблемное место и оставить на несколько часов. Для более быстрого очищения рекомендуется смешать теплый уксус с содой.

Лимонная кислота также поможет привести унитаз в надлежащий вид. Сухое средство нужно распылить на пятна, а затем покрыть сверху столовым уксусом. Сразу после необходимо помыть технику. Кроме того, можно использовать пасту из смеси соли и лимонного сока.

Ранее эксперты сетевого издания раскрыли недорогой способ очистить ковер в прихожей. Сделать это можно с помощью жидкости для мытья посуды и уксуса.

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      Александра Качан
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