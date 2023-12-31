Эсминец США сбил две ракеты хуситов над Красным морем

Эсминец США сбил атаковавшие контейнеровоз ракеты над Красным морем

Американский военный корабль Gravely сбил над Красным морем две баллистические ракеты, выпущенные из Йемена по контейнеровозу под флагом Сингапура. Об этом сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X (бывшая Twitter).

В сообщении говорится, что судно запросило помощь, и ему навстречу вышли два военных корабля США. CENTCOM уточняет, что это 23-е нападение на международное судоходство с 19 ноября.

Ранее, 27 декабря, сообщалось, что йеменские повстанцы-хуситы из военизированной группировки «Ансар Алла» взяли на себя ответственность за ракетный обстрел контейнеровоза MSC United под флагом Либерии в Красном море, который не стал сворачивать с намеченного курса после предупреждений хуситов.