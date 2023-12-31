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10:28, 31 декабря 2023Мир

Эсминец США сбил две ракеты хуситов над Красным морем

Эсминец США сбил атаковавшие контейнеровоз ракеты над Красным морем

Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Taylor Parker / Reuters

Американский военный корабль Gravely сбил над Красным морем две баллистические ракеты, выпущенные из Йемена по контейнеровозу под флагом Сингапура. Об этом сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X (бывшая Twitter).

В сообщении говорится, что судно запросило помощь, и ему навстречу вышли два военных корабля США. CENTCOM уточняет, что это 23-е нападение на международное судоходство с 19 ноября.

Ранее, 27 декабря, сообщалось, что йеменские повстанцы-хуситы из военизированной группировки «Ансар Алла» взяли на себя ответственность за ракетный обстрел контейнеровоза MSC United под флагом Либерии в Красном море, который не стал сворачивать с намеченного курса после предупреждений хуситов.

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      Варвара Кошечкина
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