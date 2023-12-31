Главы России и КНР поздравили друг друга с Новым годом

Путин и Си Цзиньпин поздравили друг друга с Новым годом

Главы России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин поздравили друг друга с Новым годом, сообщает Центральное телевидение Китая.

Согласно имеющимся данным, лидеры двух стран обменялись поздравительными телеграммами 31 декабря.

Иных подробностей пока не приводится. На сайте Кремля сведений о направлении телеграммы руководителю КНР также не опубликовано.

Ранее Путин отказался поздравлять с Новым годом и Рождеством лидеров западных стран. В частности, речь идет о лидерах США, Великобритании, Германии, Франции и Японии и других главах недружественных стран.

