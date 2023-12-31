Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:00, 31 декабря 2023Мир

Главы России и КНР поздравили друг друга с Новым годом

Путин и Си Цзиньпин поздравили друг друга с Новым годом

Фото: Thomas Peter / Reuters

Главы России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин поздравили друг друга с Новым годом, сообщает Центральное телевидение Китая.

Согласно имеющимся данным, лидеры двух стран обменялись поздравительными телеграммами 31 декабря.

Иных подробностей пока не приводится. На сайте Кремля сведений о направлении телеграммы руководителю КНР также не опубликовано.

Ранее Путин отказался поздравлять с Новым годом и Рождеством лидеров западных стран. В частности, речь идет о лидерах США, Великобритании, Германии, Франции и Японии и других главах недружественных стран.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны раскрыло цели на Украине в ответ на обстрел Белгорода. Уничтожены представители ГУР и ВСУ

      В Европе экстренно посадили самолет из-за неожиданного недомогания пассажиров

      Шуфутинский и Чеботина пострадали из-за голой вечеринки Ивлеевой

      Власти Севастополя отменили воздушную тревогу через 20 минут после объявления

      В Чехии прокомментировали атаку украинской армии на Белгород

      Главы России и КНР поздравили друг друга с Новым годом

      Россиянам назвали самые вредные блюда на новогоднем столе

      Эксперты призвали срочно убрать ряд вещей с балкона

      Роднина ответила на критику из-за жизни в США

      Врач рассказал о способах избежать травм в новогодние праздники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости