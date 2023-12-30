Путин отказался поздравлять лидеров США и Европы с праздниками

Путин поздравил коллег из дружественных стран с Рождеством и Новым годом

Президент России Владимир Путин направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом зарубежным коллегам. Список лидеров государств опубликован на сайте Кремля.

В их числе коллеги российского президента из СНГ, Китая, Венгрии, Индии, ЮАР, Бразилии, Турции, Сирии, Сербии, Вьетнама, Лаоса и Боливии. Отдельно Путин поздравил Папу Римского Франциска, а также экс-коллег Герхарда Шредера, Николя Саркози, Нурсултана Назарбаева, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Не получили поздравлений от Путина главы США и стран Европы. В частности, второй год подряд остаются без поздравлений руководители Великобритании, Германии, Франции, Японии и других так называемых недружественных для России государств.

В списке также нет ни одного из руководителей международных организаций и ведущих спортивных федераций. Из перечня в 2022 году исчезла экс-канцлер Германии Ангела Меркель, в 2023 году Путин снова не направил ей поздравление.

Ранее президент Путин поздравил сербского коллегу Александра Вучича с Рождеством и Новым годом. Российский лидер также пожелал «братскому сербскому народу» мира и процветания, а самому Вучичу и его близким здоровья, благополучия и успехов. В прошлом году из всех европейских лидеров Путин поздравил с праздниками только президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.