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15:23, 31 декабря 2023Россия

Медведев в видеообращении к россиянам назвал самую важную задачу на 2024 год

Медведев: 2024 год должен стать годом окончательного разгрома неофашизма

Кадр: Telegram-канал Дмитрия Медведева

2024 год должен стать годом окончательного разгрома неофашизма. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в видеообращении к россиянам, опубликованном в Telegram-канале политика.

Победу над врагами России Медведев назвал самой важной задачей, стоящей перед народом России. Неофашизм противники России пытаются возродить «вопреки победе наших отцов и дедов», заявил он.

«Мы в ответе за судьбу Родины», — напомнил зампред Совбеза.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. Оно было показано в телетрансляции в дальневосточных регионах, где в 15:00 по московскому времени уже наступил 2024 год.

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      Алан Босиков
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