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15:01, 31 декабря 2023Россия

Путин выступил с новогодним обращением из Кремля

Президент Путин выступил с традиционным новогодним обращением из Кремля
СюжетОбращение Владимира Путина
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением из Кремля, передает ТАСС со ссылкой на телеобращение.

Оно было показано в телетрансляции в дальневосточных регионах, где в 15:00 по московскому времени уже наступил 2024 год. Путин выступил у стен Кремля.

В прошлом году президент выступал на фоне участников спецоперации из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. А в 2013 году он обращался к россиянам из Хабаровска на фоне пострадавших от крупного наводнения, произошедшего в начале осени того года на Дальнем Востоке.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил на вопрос, было ли перезаписано новогоднее обращение главы государства.

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      Антон Похиляк
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