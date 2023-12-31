Песков ответил на вопрос о перезаписи новогоднего обращения Путина

Песков опроверг информацию о перезаписи новогоднего обращения Путина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, было ли перезаписано новогоднее обращение главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, это не так», — сказал представитель Кремля.

Ранее, 29 декабря, Песков ответил на вопрос о том, записано ли уже обращение Путина — по его словам, россияне узнают об этом 31 декабря. Он подчеркнул, что главной темой в сообщении Путина будет Новый год.

31 декабря 2022 года Путин обратился к россиянам, стоя рядом с российскими военными. Поздравление президента было записано в штабе Южного военного округа. В ходе поездки глава государства также пообщался с командующим и вручил награды военнослужащим.