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14:41, 31 декабря 2023Россия

Песков ответил на вопрос о перезаписи новогоднего обращения Путина

Песков опроверг информацию о перезаписи новогоднего обращения Путина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, было ли перезаписано новогоднее обращение главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, это не так», — сказал представитель Кремля.

Ранее, 29 декабря, Песков ответил на вопрос о том, записано ли уже обращение Путина — по его словам, россияне узнают об этом 31 декабря. Он подчеркнул, что главной темой в сообщении Путина будет Новый год.

31 декабря 2022 года Путин обратился к россиянам, стоя рядом с российскими военными. Поздравление президента было записано в штабе Южного военного округа. В ходе поездки глава государства также пообщался с командующим и вручил награды военнослужащим.

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